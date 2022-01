Napoli | Meret e Malcuit negativi al Covid | La reazione di Spalletti

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)al. I due calciatori deltorneranno immediatamente a disposizione di Luciano. Il portiere Alex, che l’esterno Kevinsono risultatial19, lo ha ufficializzato il calciocon una nota. Lucianoha appreso con grande soddisfazione la notizia, ha due frecce in più al suo arco.sorride anche per le notizie che arrivano dal fronte Osimhen. L’attaccante nigeriano è risultato negativo aled è guarito dalla frattura allo Zigomo. Potrebbe esse in panchina nella sfida contro il Bologna di La voglia di tornare in campo è tantissima, anche perché se fosse ...

Infatti nella giornata di oggi è arrivata la doppia notizia della guarigione di Malcuit e, ... Domani ilscenderà in campo contro la Fiorentina, fischio d'inizio fissato per le ore 18:00, ...Buone notizie per Luciano Spalletti, tecnico del, che in vista dei prossimi impegni recupera Alexe Kevin Malcuit. I due erano risultati positivi al Covid - 19, saltando così le prime uscite del nuovo anno contro Juventus e Sampdoria, ...Il Covid-19 continua a contare tantissimi contagi in Italia. Il bollettino di oggi con i nuovi positivi e i tamponi effettuati.L'addio di Lorenzo Insigne potrebbe essere il primo di una lunga serie. Tra questa e la successiva stagione, i contratti in scadenza nel club azzurro sono ...