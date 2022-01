Napoli, giro di fatture false da 10 milioni di euro: scarcerato il capo dell’organizzazione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) scarcerato Mirko Iavolato, il 40enne napoletano ritenuto promotore di un’associazione a delinquere finalizzare all’emissione di fatture false. Nella giornata di ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha revocato infatti la custodia in carcere e ha concesso la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giudice ha accolto le tesi difensive degli avvocati Salvatore e Giovanni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Mirko Iavolato, il 40enne napoletano ritenuto promotore di un’associazione a delinquere finalizzare all’emissione di. Nella giornata di ieri il Tribunale del Riesame diha revocato infatti la custodia in carcere e ha concesso la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giudice ha accolto le tesi difensive degli avvocati Salvatore e Giovanni L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

