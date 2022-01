Nactoy 2022 - Podio senza elettriche | vincono Honda Civic | Ford Maverick e Bronco

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono state annunciati annunciati a Detroit i modelli selezionati per i premi North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year). I titoli sono stati decisi da una giuria di 50 giornalisti americani e canadesi dopo una selezione iniziata da 36 modelli. Le vincitrici sono la(North American Car of the Year), il(North American Truck of the Year) e la(North America Utility Vehicle of the Year). Nessun premio alle. La scelta dei modelli è significativa, soprattutto in un anno come il 2021 caratterizzato dalle difficoltà legate alla pandemia e dalla crescita di marchi giovani dedicati al mondo dell'elettrificazione. Laha infatti battuto la ...