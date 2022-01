Muscarà a Teleclubitalia | “Cacciata dalle chat del Movimento Nei 5 stelle comanda il sistema Di Maio-Ciarambino”

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Io ho tentato di confrontarmi su temi che riguardavano cose importanti per la regione e la nazione intera. Ho tentato di comprendere perché si stessero votando leggi contrarie a ciò che dicevamo. Non ho ottenuto mai nessuna risposta. Alle mie domande insistenti, sono stata cancellatain cui si discuteva. Svendere Napoli è stata per me L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.