Mou può sorridere, oggi visite mediche per un nuovo acquisto della Roma! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mourinho adesso può senz'altro sorridere, infatti oggi sono previste le visite mediche del nuovo acquisto della Roma. Attraverso un tweet, Fabrizio Romano, annuncia l'indiscrezione secondo il quale Sergio Oliveira sbarcherà questa mattina nella capitale per svolgere tutto l'iter medico-sanitario prima di legarsi al club giallorosso. Sergio Oliveira, Roma, PortoL'ex Porto arriva alla corte di Mourinho in prestito fino a giugno per 1 milione di euro con opzione di acquisto fissata a 14. Di seguito ecco il tweet che annuncia l'imminente arrivo del nuovo rinforzo per la Roma: "Sérgio Oliveira will arrive in Italy today morning in order to complete his medical and be announced as new AS Roma signing. Porto will receive €1m loan

