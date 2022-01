MotoGP | sostituzione in vista? Lecuona al posto di Marc Marquez - News

Advertising

infoitsport : MotoGP, sostituzione in vista? Lecuona al posto di Marc Marquez -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP sostituzione

Motosprint.it

in vista? Lecuona al posto di MarcE se da quelle parti puntassero direttamente a Portimao, dove già rientrò nel 2021? HRC posto caldo e ambito da tutti i pilotiNon ci crederete, ma il tema2022 è legato al moto - ...Per 'primi Gran Premi', che intendiamo dire? Il rumors dice: ' Iker Lecuona correrà al posto di Marc Marquez i primi Gran Premi della MotoGP 2022 '. Se, e non ci stupiremmo, vista l'attualità, Marc Ma ...Il 14 gennaio conferenza Honda con i piloti MotoGP 2022, ma Marquez non ci sarà: parteciperà al lancio della nuova moto l’8 febbraio. E per il prossimo futuro la casa giapponese avrebbe già iniziato i ...