MotoGP | il mercato piloti per il 2023 è già caldo | Honda punta Quartararo - News

Advertising

corsedimoto : ASPIRAZIONI - Jorge Martin punta al team Ducati factory per la stagione MotoGP 2023. Un chiaro messaggio all'aziend… - FormulaPassion : MotoGP / Mercato piloti: Honda, Mir e Quartararo restano nel mirino -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP mercato

Gallo "vecchio" fa buon brodo: Dovizioso è il più anziano dellaQuartararo e Mir nel mirino ...(in scadenza di contratto nel 2022) hanno indotto la Honda a iniziare a muoversi in ottica...Il 'dopo Marquez' è uno dei grandi temi didi questo inverno. Honda HRC ha già parlato con Joan Mir, Jorge Martin e Fabio Quartararo ...la quale nessun pilota ha mai vinto un titolo dellaNonostante la stagione 2022 debba ancora iniziare, il mercato piloti per la prossima stagione inizia a prendere forma. La casa che ha già iniziato a muoversi è la Honda, che vuole affiancare a Marc Ma ...La nuova sfida del motomondiale riguarda l'impatto ambientale, entro il 2024, il carburante in tutte le classi della MotoGP™ sarà almeno per il 40% di origine non fossile. Entro il 2027 sarà al 100% d ...