Motocicli e ciclomotori, dal 13 gennaio riaprono prenotazioni Ecobonus (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo le auto e i veicoli commerciali, questa volta tocca a Motocicli e ciclomotori: a partire da domani 13 gennaio 2022, sarà possibile prenotare sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico l'Ecobonus fino al 40%. Acquisto di Motocicli e ciclomotori con Ecobonus, come fare Con l'obiettivo di invogliare la transizione green e una mobilità più sostenibile, al misura degli Ecobonus è stata rifinanziata con i 20 milioni previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Gli Ecobonus, comunque, continueranno nel 2023 sempre con uno stanziamento di 20 milioni e 30 per ciascun anno dal 2024 al 2026. Il contributo, in questa fase, è rivolto a coloro che acquistano un motociclo o ...

