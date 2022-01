Morto Domenico Biscardi, ricercatore, genetista e farmacologo, era noto per il suo lavoro sui vaccini anti-Covid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lutto nel mondo della ricerca medica e scientifica: è Morto il dott. Domenico Biscardi.Il Dott. Biscardi è Morto questa mattina in ospedale per arresto cardiaco a seguito di un ricovero urgente nella notte di ieri. Le dinamiche non sono ancora del tutto chiare.genetista e farmacologo, il ricercatore era noto a molti per il suo lavoro incentrato … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lutto nel mondo della ricerca medica e scientifica: èil dott..Il Dott.questa mattina in ospedale per arresto cardiaco a seguito di un ricovero urgente nella notte di ieri. Le dinamiche non sono ancora del tutto chiare., ileraa molti per il suoincentrato … proviene da Database Italia.

Advertising

Corriere : Morto Biscardi, leader no vax che si fingeva genetista. I sostenitori gridano al complotto - debdeb1973 : RT @Candida54958715: E' morto il dottor Domenico Biscardi Dott. Domenico Biscardi: il lavoro fatto con Ricardo Delgado. - debdeb1973 : RT @LucianoCesarett: Dopo il dottor #dedonno (plasma) e il chimico Andreas #Noack (scoperte su idrossido di grafene), trovato morto anche i… - debdeb1973 : RT @Max_Pacca73: Sarà forse per questa Scoperta che il Dottor Domenico Biscardi é Morto all’improvviso e in circostanze misteriose? La poli… - Dariusz1963_ : RT @LucianoCesarett: Dopo il dottor #dedonno (plasma) e il chimico Andreas #Noack (scoperte su idrossido di grafene), trovato morto anche i… -