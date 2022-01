Morto di Covid il nuotatore 17enne Emanuelle Alessandro Pandele: non si era potuto vaccinare perché affetto da altre patologie (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È Morto all’ospedale Torrette di Ancona Emanuelle Alessandro Pandele, 17enne di Montecassiano. Nei giorni scorsi era stato ricoverato per Covid prima all’ospedale di Macerata, poi trasferito d’urgenza ad Ancona in terapia intensiva. Il ragazzo, riportano le agenzie di stampa, era già affetto da un’altra grave patologia e per questo motivo non si era potuto vaccinare contro il coronavirus. La notizia arriva dalla Federazione Nuoto Marche, che su Facebook scrive: “È venuto a mancare Emanuelle Alessandro Pandele, diciassettenne fino allo scorso anno tesserato per il Centro Nuoto Macerata, che da alcuni giorni era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Torrette di Ancona. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Èall’ospedale Torrette di Anconadi Montecassiano. Nei giorni scorsi era stato ricoverato perprima all’ospedale di Macerata, poi trasferito d’urgenza ad Ancona in terapia intensiva. Il ragazzo, riportano le agenzie di stampa, era giàda un’altra grave patologia e per questo motivo non si eracontro il coronavirus. La notizia arriva dalla Federazione Nuoto Marche, che su Facebook scrive: “È venuto a mancare, diciassettenne fino allo scorso anno tesserato per il Centro Nuoto Macerata, che da alcuni giorni era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Torrette di Ancona. ...

