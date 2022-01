Monza, tre rapine con pistola e volto coperto in pochi giorni: 17 enne in comunità. Riconosciuto grazie alle immagini della videosorveglianza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A soli 17 anni ha rapinato con una pistola in pugno un supermarket, una farmacia e una tabaccheria di Monza a pochi giorni di distanza. Nelle prime ore del mattino, i carabinieri , a seguito dell’indagine coordinata dalla Procura dei minorenni di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip del Tribunale dei minorenni, a carico del 17enne originario della città. Secondo le indagini, il giovane ha commesso una serie rapine lo scorso mese di ottobre, a poca distanza di giorni l’una dall’altra. L’indagine è partita dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza da cui è emerso che il modus operandi era lo stesso, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A soli 17 anni ha rapinato con unain pugno un supermarket, una farmacia e una tabaccheria didi distanza. Nelle prime ore del mattino, i carabinieri , a seguito dell’indagine coordinata dalla Procura dei minorenni di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del collocamento in, emessa dal gip del Tribunale dei minorenni, a carico del 17originariocittà. Secondo le indagini, il giovane ha commesso una serielo scorso mese di ottobre, a poca distanza dil’una dall’altra. L’indagine è partita ddei sistemi dida cui è emerso che il modus operandi era lo stesso, ...

