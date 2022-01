Montemesola | aggiornamento contagi Covid

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il sindaco diIgnazio Punzi ha diffuso gli ultimi dati pervenuti dalla Prefettura relativamente alla situazione epidemiologica nel paese. Attualmente si contano 69 positivi, di cui 12 accertati da test molecolari e 57 da test antigenico. Un lieve calo a fronte dei numeri comunicati qualche giorno fa ma che, come abbiamo più volte sottolineato, non è aggiornato alla data odierna. Si raccomanda sempre prudenza e il rispetto delle regole come distanziamento, utilizzo della mascherina ed evitare assembramenti sia all'esterno che all'interno di attività commerciali.