Mino Raiola ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano: il manager di Ibrahimovic e Donnarumma è stato operato d'urgenza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mino Raiola, 54 anni, è stato operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. Il noto procuratore sportivo è ora ricoverato nello stesso ospedale del capoluogo lombardo. Raiola, originario di Nocera Inferiore e trasferitosi da giovanissimo in Olanda, è l'agente di molte star del calcio. Nella sua 'scuderia' ci sono campioni del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Paul Pogba, Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

