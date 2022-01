Mino Raiola operato d' urgenza e ricoverato al San Raffaele di Milano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mino Raiola

Il noto procuratore sportivo Mino Raiola è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo essere stato sottoposto a un'operazione d'urgenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Raiola, 54 anni, è uno dei procuratori più noti. Il procuratore resterà sotto osservazione nelle prossime ore. L'intervento chirurgico è andato a buon fine.