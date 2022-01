Mino Raiola operato d’urgenza: come sta il famoso procuratore? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il famoso procuratore di calciatori Mino Raiola è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza al San Raffaele: quali sono le sue condizioni. Poco fa la ‘Gazzetta dello Sport‘ ha diramato la notizia del ricovero d’urgenza di Mino Raiola all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto riferito dal noto quotidiano sportivo, subito dopo il ricovero si sarebbe resa necessaria un’operazione. Nel lancio di notizia dato dal quotidiano non ci sono ulteriori notizie, né altrove al momento sono emersi altri dettagli sulla vicenda. Non sappiamo dunque per quale motivo il procuratore italo-olandese sia stato ricoverato, né per quale motivo si è dovuto sottoporre ad un’operazione urgente. Sotto riserbo, chiaramente, anche le sue ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildi calciatoriè stato sottoposto ad un’operazioneal San Raffaele: quali sono le sue condizioni. Poco fa la ‘Gazzetta dello Sport‘ ha diramato la notizia del ricoverodiall’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto riferito dal noto quotidiano sportivo, subito dopo il ricovero si sarebbe resa necessaria un’operazione. Nel lancio di notizia dato dal quotidiano non ci sono ulteriori notizie, né altrove al momento sono emersi altri dettagli sulla vicenda. Non sappiamo dunque per quale motivo ilitalo-olandese sia stato ricoverato, né per quale motivo si è dovuto sottoporre ad un’operazione urgente. Sotto riserbo, chiaramente, anche le sue ...

