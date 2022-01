Milo Ventimiglia onorato sulla Walk of Fame dall’ideatrice di Gilmore Girls | “Non avevo ruoli per lui | creai Jesse apposta”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha ottenuto la sua stellaof, a 44 anni, dopo il grande riscontro di critica e pubblico della serie tv This Is Us, che sta per giungere al termine con la sesta stagione. Non è un caso che la stella che lo celebra sia esattamente accanto a quella di Mandy Moore, la sua co-star nel family drama di NBC. Ma soprattutto, che al suo fianco durante la cerimonia di assegnazione ci fosse Amy Sherman-Palladino, la creatrice di, la principale artefice del suo successo.ha voluto accanto a sé proprio lei, al 6562 Hollywood Blvd, durante l’evento con cui ha scoperto la sua stella, installata tra Whitley Avenue e Schrader Boulevard, la 2.710esima ad essere aggiunta alla ...

Hollywood ha voluto onorare uno degli attori televisivi più amati dell'ultimo ventennio,, con il suo riconoscimento più grande: una stella sulla celebre Walk of Fame . L'attore, noto soprattutto per aver interpretato il bad boy dal cuore d'oro Jess Mariano in Una mamma ...Jon Huertas La pandemia da Omicron non pone freni alla mondanità hollywoodiana e ieriha potuto così festeggiare la posa della sua stella sulla Walk Of Fame. L'attore è arrivato sulla Hollywood Boulevard accompagnato dai colleghi Justin Hartley and Jon Huertas , sue ...Milo Ventimiglia ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame. Ad affiancare l'attore durante la cerimonia di premiazione Justin Hartley, Jon Huertas e Amy Sherman-Palladino ...L'attore di Una mamma per amica e This is Us ha partecipato emozionato alla cerimonia in suo onore a Los Angeles.