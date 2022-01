Milano, l’appello degli Alpini impegnati all’hub vaccinale: “Il flusso è raddoppiato nelle ultime settimane. Servono volontari, dateci una mano” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Più siamo e prima vinciamo. Abbiamo bisogno di volontari per gestire l’accoglienza al centro vaccinale”. È questo l’appello lanciato dagli Alpini di Milano, che dall’aprile scorso hanno gestito gli ingressi del Palazzo delle Scintille, che fin dall’inizio della campagna vaccinale ospita uno degli hub più importanti della città. “Abbiamo iniziato senza sapere esattamente che cosa avremmo fatto ma ci siamo subito arrangiati nello stile alpino” racconta il responsabile dei volontari per l’Associazione Nazionale Alpini Paolo Ghioli. “Accogliamo le persone, le indirizziamo ai box di vaccinazione attraverso i medici, curiamo le esigenze di chi ha bisogno di carrozzine per far sì che la gente quando esca sia soddisfatta” spiega uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Più siamo e prima vinciamo. Abbiamo bisogno diper gestire l’accoglienza al centro”. È questolanciato daglidi, che dall’aprile scorso hanno gestito gli ingressi del Palazzo delle Scintille, che fin dall’inizio della campagnaospita unohub più importanti della città. “Abbiamo iniziato senza sapere esattamente che cosa avremmo fatto ma ci siamo subito arrangiati nello stile alpino” racconta il responsabile deiper l’Associazione NazionalePaolo Ghioli. “Accogliamo le persone, le indirizziamo ai box di vaccinazione attraverso i medici, curiamo le esigenze di chi ha bisogno di carrozzine per far sì che la gente quando esca sia soddisfatta” spiega uno dei ...

Advertising

massidanu : RT @chilhavistorai3: 'Di lei nessuna notizia purtroppo': Appello dei familiari di Nazret Amanuel Mengistu. L’#11gennaio 2010 non è andata p… - anastasiamadam : RT @chilhavistorai3: 'Di lei nessuna notizia purtroppo': Appello dei familiari di Nazret Amanuel Mengistu. L’#11gennaio 2010 non è andata p… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: 'Di lei nessuna notizia purtroppo': Appello dei familiari di Nazret Amanuel Mengistu. L’#11gennaio 2010 non è andata p… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: 'Di lei nessuna notizia purtroppo': Appello dei familiari di Nazret Amanuel Mengistu. L’#11gennaio 2010 non è andata p… - MariaAdelfina_ : RT @chilhavistorai3: 'Di lei nessuna notizia purtroppo': Appello dei familiari di Nazret Amanuel Mengistu. L’#11gennaio 2010 non è andata p… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano l’appello Milano, l’appello degli Alpini impegnati all’hub vaccinale: “Il flusso è raddoppiato nelle… Il Fatto Quotidiano