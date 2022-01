Milan-Genoa, Pioli: “Giocano i migliori. Spazio a Giroud e Maignan” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Ibra (squalificato n.d.r.) non ci sarà, è un peccato perché ci viene a mancare un ricambio importante durante la partita. Giroud sta bene, è vicino alla sua condizione ottimale. Sarà lui a guidare il nostro attacco domani“. Queste le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa a San Siro. E ancora: “Domani metteremo in campo la formazione migliore, quindi giocherà Maignan. Tatarusanu è stato fermo una settimana, non so se sarà a disposizione per domani”. Pioli non guarda troppo avanti, vuole vincere contro il Genoa che “sta attraversando un momento particolare” ma non per questo deve essere sottovalutato. “Il primo obiettivo – spiega il tecnico rossonero – è vincere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Ibra (squalificato n.d.r.) non ci sarà, è un peccato perché ci viene a mancare un ricambio importante durante la partita.sta bene, è vicino alla sua condizione ottimale. Sarà lui a guidare il nostro attacco domani“. Queste le parole dell’allenatore delStefanoai microfoni di Sportmediaset alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro ila San Siro. E ancora: “Domani metteremo in campo la formazione migliore, quindi giocherà. Tatarusanu è stato fermo una settimana, non so se sarà a disposizione per domani”.non guarda troppo avanti, vuole vincere contro ilche “sta attraversando un momento particolare” ma non per questo deve essere sottovalutato. “Il primo obiettivo – spiega il tecnico rossonero – è vincere ...

