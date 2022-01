Milan, Ballo-Touré positivo al Covid col Senegal in Coppa d’Africa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il terzino del Milan, Fode Ballo-Touré, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore si trova in Coppa d’Africa con il suo Senegal, ma non potrà giocare la prima partita in programma venerdì 14 gennaio ed è stato posto in isolamento insieme a Gana Gueye, altro positivo riscontrato in seguito all’ultimo giro di tamponi prima della Guinea. Dunque un grattacapo non tanto per Pioli, che comunque sapeva di dover rinunciare al giocatore, ma per il ct Senegalese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il terzino del, Fode, è risultatoal-19. Il giocatore si trova incon il suo, ma non potrà giocare la prima partita in programma venerdì 14 gennaio ed è stato posto in isolamento insieme a Gana Gueye, altroriscontrato in seguito all’ultimo giro di tamponi prima della Guinea. Dunque un grattacapo non tanto per Pioli, che comunque sapeva di dover rinunciare al giocatore, ma per il ctese. SportFace.

