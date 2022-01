Milan, altro recupero per Pioli: Tatarusanu negativo al Covid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Buone notizie per il Milan e per Pioli, Tatarusanu è negativo al Covid Buone notizie per il Milan: Ciprian Tatarusanu è negativo al Covid. Il giocatore è guarito ed è a disposizione di Stefano Pioli per l’allenamento odierno. Il comunicato: IL COMUNICATO – «AC Milan comunica che Ciprian Tatarusanu è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito ed è a disposizione per l’allenamento odierno». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Buone notizie per ile peralBuone notizie per il: Ciprianal. Il giocatore è guarito ed è a disposizione di Stefanoper l’allenamento odierno. Il comunicato: IL COMUNICATO – «ACcomunica che Ciprianè risultatoal-19. Il giocatore è guarito ed è a disposizione per l’allenamento odierno». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

