Mihajlovic: «Ha vinto la furbizia, il Cagliari non ha voluto rinviare, ha pensato solo al risultato»

Ieri il Cagliari ha battuto in casa il Bologna per 2-1. Nel post partita il tecnico del club emiliano ha contestato il rifiuto del Cagliari di rinviare la partita ancora di un giorno. Già alla vigilia aveva espresso il suo disappunto. «Purtroppo negli ultimi minuti siamo calati. Ce lo aspettavamo visto come siamo arrivati qui. Abbiamo perso lucidità visti i tanti giocatori che ci mancavano e gli allenamenti quasi nulli fatti in questi giorni. Rimproveri alla squadra? Nulla, non meritavamo di perdere la partita. Insegnamento da questa sfida? Nella vita paga sempre l'onestà ma stavolta ha vinto la furbizia. La società Cagliari vista la situazione poteva rinviare la gara. A loro un giorno in più non cambiava ma hanno pensato al risultato.

