Mihajlovic e la frecciata al Cagliari | Ha vinto la furbizia | ma nella vita è sempre meglio essere onesti

Advertising

Pall_Gonfiato : #Mihajlovic attacca il #Cagliari al termine del match di ieri alla Unipol Domus Arena - infoitsport : La frecciata di Mihajlovic al Milan: 'Non ho mai capito perché lo hanno fatto' -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic frecciata

Spazio Milan

Non le manda certo a dire Sinisache non ha gradito lo spsotamento della partita e ha mandato unala Cagliari. "La sapete la fiaba del gallo e della volpe? Nella vita ci sono ...... "Cinque anni fa presi le sue difese quando Sinisadisse, con il suo bel caratterino, ... Però, poi, ha anche belle parole per lei e, nello stesso tempo, lanciato unaa Diletta ...Cagliari e Bologna stasera in campo alla Domus (inizio alle 20.45) tra calcio e polemiche. La partita era stata rinviata dalla Lega per i casi ...Infine, un'amara considerazione: 'Io ho preso il Milan sbagliato, ma come si fa a dire di no al Milan?' Il serbo, tecnico del Milan nella stagione 2015-2016, è tornato a parlare anche dei suoi trascor ...