Advertising

vivereitalia : Michelin presenta l'ultima novità, il Road 6 - Italpress : Michelin presenta l’ultima novità, il Road 6 - PneusNews : Michelin presenta il nuovo Road 6: sarà esposto a Motor Bike Expo - luciatonini : Michelin presenta il nuovo Road 6: sarà esposto a Motor Bike Expo - sicurauto : RT @sicurmoto: Michelin presenta Road 6: +15% di aderenza sul bagnato -

Ultime Notizie dalla rete : Michelin presenta

... il nuovo pneumaticoRoad 6 consente un miglioramento del 15% nell'aderenza sul bagnato e un aumento del 10% della durata dei pneumatici rispetto al suo predecessore, il pneumatico...... il nuovo pneumaticoRoad 6 consente un miglioramento del 15% nell'aderenza sul bagnato e un aumento del 10% della durata dei pneumatici rispetto al suo predecessore, il pneumatico...All'edizione del 2022 del Motor Bike Expo, in programma dal 13 al 16 gennaio, Michelin è presente nel Padiglione 4 allo Stand 20N e l'interessante novità è il nuovo pneumatico Road 6. Prevista l'espos ...Importante novità per la casa francese, che sceglie MBE per il debutto del nuovo pneumatico sport touring. Due versioni, standard e GT, e misure anche per le maxienduro ...