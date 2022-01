(Di mercoledì 12 gennaio 2022) . I tifosi sono rimasti molto delusi dalle notizie in arrivo I tifosi della Ferrari non possono dimenticare il periodo più bello e vincente della storia del Cavallino, coinciso con le imprese in pista di. Il pilota tedesco ha saputo regalare emozioni uniche, L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

NPeuch : RT @CrystalRacing: Scuderia Ferrari Marlboro ???? 2002 #F1 launch 1. Michael Schumacher ???? 2. Rubens Barrichello ???? F2002 051 v10 Bridgesto… - fcoayen : RT @CrystalRacing: Scuderia Ferrari Marlboro ???? 2002 #F1 launch 1. Michael Schumacher ???? 2. Rubens Barrichello ???? F2002 051 v10 Bridgesto… - f1fanspitstop : RT @CrystalRacing: Scuderia Ferrari Marlboro ???? 2002 #F1 launch 1. Michael Schumacher ???? 2. Rubens Barrichello ???? F2002 051 v10 Bridgesto… - Leo_4523 : RT @CrystalRacing: Scuderia Ferrari Marlboro ???? 2002 #F1 launch 1. Michael Schumacher ???? 2. Rubens Barrichello ???? F2002 051 v10 Bridgesto… - mattiamaestri46 : RT @CrystalRacing: Scuderia Ferrari Marlboro ???? 2002 #F1 launch 1. Michael Schumacher ???? 2. Rubens Barrichello ???? F2002 051 v10 Bridgesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Schumacher

Il finlandese ha battuto il compagno di box di 43 millesimi, mentre i soli(Ferrari) e Jacques Villeneuve (Williams) sono stati in grado di limitare il gap dalle due MP4/13 sotto ...'Non sarà più quello di prima' , dicevano alcuni, memori del discusso comeback messo in atto ad un'età simile danel 2010. Lo stesso Alonso aveva in un certo senso messo le mani ...Michael Schumacher, niente da fare: l'annuncio gela il mondo dello sport. I tifosi sono rimasti molto delusi dalle notizie in arrivo ...Jeffrey Herlings non ha l'aria di un pilota indeciso. In pista sembra sapere sempre cosa fare, grazie a una guida aggressiva ed efficace. Eppure un dubbio lo ha tormentato dopo il titolo iridato in MX ...