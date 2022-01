Meteo mercoledì: nuovo vortice freddo, con rovesci e neve a bassa quota. Ecco dove (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un profondo vortice sullo Ionio continuerà a far affluire correnti fredde nordorientali sull’Italia, responsabili di una certa instabilità sulle regioni adriatiche centro-meridionali e su parte del Meridione. Andrà meglio invece al Nord e sulle regioni tirreniche settentrionali, dove sarà il bel tempo a prevalere. Nella notte tra martedì e mercoledì un vortice di aria molto fredda di provenienza balcanica, incanalato nel flusso nordorientale, verrà proiettato velocemente sul Mediterraneo centrale attraverso l’Adriatico e si tufferà sul Tirreno, generando una recrudescenza dell’instabilità nella primissima parte della giornata sulle regioni centrali. Ne conseguirà un calo delle temperature e la comparsa di nevicate a quote molto basse, a tratti anche a quote di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un profondosullo Ionio continuerà a far affluire correnti fredde nordorientali sull’Italia, responsabili di una certa instabilità sulle regioni adriatiche centro-meridionali e su parte del Meridione. Andrà meglio invece al Nord e sulle regioni tirreniche settentrionali,sarà il bel tempo a prevalere. Nella notte tra martedì eundi aria molto fredda di provenienza balcanica, incanalato nel flusso nordorientale, verrà proiettato velocemente sul Mediterraneo centrale attraverso l’Adriatico e si tufferà sul Tirreno, generando una recrudescenza dell’instabilità nella primissima parte della giornata sulle regioni centrali. Ne conseguirà un calo delle temperature e la comparsa di nevicate a quote molto basse, a tratti anche a quote di ...

