La Direzione investigativa antimafia ha eseguito in provincia di Messina un decreto di confisca di beni per circa 7 milioni di euro riconducibili a un imprenditore operante nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame.

Ultime Notizie dalla rete : Messina Dia Messina, Dia confisca beni per 7 milioni a imprenditore commenta La Direzione investigativa antimafia ha eseguito in provincia di Messina un decreto di confisca di beni per circa 7 milioni di euro riconducibili a un imprenditore operante nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame. L'uomo, ritenuto ...

