Mercato italiano - La Top 10 delle elettriche 2021 - FOTO GALLERY (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anche nell'ultimo mese del 2021 non sono arrivati segnali di ripresa per il Mercato italiano dell'auto, che a dicembre ha incassato un altro passivo a doppia cifra (-27,5%). Sul fronte delle alimentazioni, si è per la prima volta registrata una battuta d'arresto per le auto alla spina, anche a causa dell'assenza degli incentivi, a sorpresa non reintrodotti nell'ultima Legge di Bilancio. Vendite in calo, ma sale la quota. Secondo i dati forniti dall'Unrae (l'associazione delle Case automobilistiche estere), lo scorso dicembre sono state immatricolate 6.205 elettriche, con un calo del 14,5% rispetto alle 7.257 unità dell'anno precedente. Per contro è salita dal 6% al 7% la quota di Mercato. Le bestseller del 2021. Nella classifica ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Anche nell'ultimo mese delnon sono arrivati segnali di ripresa per ildell'auto, che a dicembre ha incassato un altro passivo a doppia cifra (-27,5%). Sul frontealimentazioni, si è per la prima volta registrata una battuta d'arresto per le auto alla spina, anche a causa dell'assenza degli incentivi, a sorpresa non reintrodotti nell'ultima Legge di Bilancio. Vendite in calo, ma sale la quota. Secondo i dati forniti dall'Unrae (l'associazioneCase automobilistiche estere), lo scorso dicembre sono state immatricolate 6.205, con un calo del 14,5% rispetto alle 7.257 unità dell'anno precedente. Per contro è salita dal 6% al 7% la quota di. Le bestseller del. Nella classifica ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato italiano Attacchi hacker all'Asl Napoli 3, Iezzi (Swascan): A rischio l'80% delle aziende sanitarie italiane ... Report di Swascan , azienda di Tinexta Cyber (Tinexta Group), polo italiano della cyber security . ... una cartella clinica può essere venduta fino a 1.000 dollari sul mercato nero digitale. "L'elevata ...

Roma - GRANO: CONSORZI AGRARI D'ITALIA, 1 MILIONE DI QUINTALI PER CONTRATTI DI FILIERA CON INDUSTRIE MOLITORIE ... 12 gennaio 2022 ? Oltre un milione di quintali di grano duro italiano sarà impiegato da alcune ... Grazie a questi accordi, i produttori riescono ad ottenere migliori condizioni sul mercato volte a ...

Mercato cinese sempre più rilevante per il Made in Italy nel 2021 Quotidiano di Sicilia Batteria auto elettrica a 800 Volt (vantaggi) a Porsche Taycan è stata la prima auto elettrica sportiva del marchio tedesco che già si è fatta conoscere al grande pubblico per aver ottenuto il record di categoria del Nurburgring. cìè poco da fare ...

