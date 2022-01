Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Opera miracoli nella vostra vita” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio per oggi, ci esorta alla preghiera, strumento indispensabile per rinnovare il nostro sguardo, e poter così vedere i prodigi che Dio compie nella nostra vita. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Madonna anel suoper oggi, ci esorta alla preghiera, strumento indispensabile per rinnovare il nostro sguardo, e poter così vedere i prodigi che Dio compienostra. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è L'articolo proviene da La Luce di Maria.

