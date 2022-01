“Me so pippato pure… andatevene a fan**lo tutti”: che sfogo sui vaccini a ‘La Zanzara’! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ultimamente si è parlato spesso del programma radiofonico ‘La Zanzara’, soprattutto per l’eclatante caso di Mauro da Mantova, recentemente venuto a mancare a causa del covid. Il vero nome di Mauro da Mantova era Maurizio Buratti, spesso ospite radiofonico della trasmissione di Radio 24, condotta dal giornalista Giuseppe Cruciani e il collega David Parenzo. Nella prima decade di Dicembre lo avevano chiamato dallo studio e Mauro aveva raccontato di essere andato al supermercato pur conoscendo la sua positività al covid-19. LEGGI ANCHE => “Oggi ho ricevuto un colpo al cuore”: il dolore di Cruciani per la morte di Mauro da Mantova, ucciso dal Covid Sfortunatamente il Mantovano Buratti non ha vinto la sua sfida con la malattia ed è venuto a mancare il 27 Dicembre scorso. Entrambi i conduttori Cruciani e Parenzo sono stati molto colpiti dall’accaduto, e avevano ricordato ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ultimamente si è parlato spesso del programma radiofonico ‘La Zanzara’, soprattutto per l’eclatante caso di Mauro da Mantova, recentemente venuto a mancare a causa del covid. Il vero nome di Mauro da Mantova era Maurizio Buratti, spesso ospite radiofonico della trasmissione di Radio 24, condotta dal giornalista Giuseppe Cruciani e il collega David Parenzo. Nella prima decade di Dicembre lo avevano chiamato dallo studio e Mauro aveva raccontato di essere andato al supermercato pur conoscendo la sua positività al covid-19. LEGGI ANCHE => “Oggi ho ricevuto un colpo al cuore”: il dolore di Cruciani per la morte di Mauro da Mantova, ucciso dal Covid Sfortunatamente il Mantovano Buratti non ha vinto la sua sfida con la malattia ed è venuto a mancare il 27 Dicembre scorso. Entrambi i conduttori Cruciani e Parenzo sono stati molto colpiti dall’accaduto, e avevano ricordato ...

