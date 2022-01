Maya Angelou è la prima donna afroamericana raffigurata sul quarto di dollaro americano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), la poetessa, a quasi 10 anni dalla sua morte, che continua ad essere ricordata ed ammirata anche oggi, finisce suldi. Tra le donne presenti dell’American Women Quarters Program ci sarà, leggendaria poetessa e attivista, ladi colore ad apparire sulla moneta da undi. Il nuovo conio è entrato in circolazione lunedì 10 gennaio ed è il primo del programma American Women Quarters, che includerà monete con donne importanti nella storia americana come: Sally Ride, l’astronautaamericana nello spazio; l’attrice asiatica americana Anna May Wong; la leader della Nazione Cherokee Wilma ...

