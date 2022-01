Mauritania-Gambia, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tunisia e Mali, certamente, sono le assolute favorite per staccare il pass al turno successo di questa Coppa d’Africa del 2022. Dietro, però, Mauritania e Gambia sperano di diventare le schegge impazzite di questo Girone F. Ovviamente, la partita di oggi potrebbe essere già decisiva sulle possibilità di qualificazione delle due contendenti: i gialloverdi hanno esordito per la prima volta in questa competizione nell’ultima edizione (2019) raccogliendo due pareggi ed una sconfitta nella fase a girone che decretarono l’eliminazione dei Mourabitounes; i rossoblù, invece, sono alla primissima apparizione in questa Coppa d’Africa che avrà il sapore del magico esordio. Proprio la cenerentola di questo torneo (insieme a Comore) potrebbe recitare il ruolo della sorpresa grazie agli “italiani” ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tunisia e Mali, certamente, sono le assolute favorite per staccare il pass al turno successo di questadel 2022. Dietro, però,sperano di diventare le schegge impazzite di questo Girone F. Ovviamente, la partita di oggi potrebbe essere già decisiva sulle possibilità di qualificazione delle due contendenti: i gialloverdi hanno esordito per la prima volta in questa competizione nell’ultima edizione (2019) raccogliendo due pareggi ed una sconfitta nella fase a girone che decretarono l’eliminazione dei Mourabitounes; i rossoblù, invece, sono alla primissima apparizione in questache avrà il sapore del magico esordio. Proprio la cenerentola di questo torneo (insieme a Comore) potrebbe recitare il ruolo della sorpresa grazie agli “italiani” ...

Advertising

whaguwan_gambia : RT @dhatblackman: @whaguwan_gambia Gambia 1 Mauritania 0 - whaguwan_gambia : RT @jumzy_1: @whaguwan_gambia Gambia 2 Mauritania 1 - massimooriani : Stadio di Limbe. Panorama mozzafiato con l’oceano da una parte e la montagna dall’altro. Peccato solo per la foschi… - jamvileotips : Professor Jamvileo Tips For AFCON 2021 Today Matches Tunisia ???? Vs ???? Mali (X2) E.Guinea ???? Vs ???? Cote D'Ivoire… - odesanmijamal_ : @Betsatng @Daily_booom Tunisia 1 - 1 Mali Mauritania 0 vs 1 Gambia Guinea 0 vs 2 Ivory Coast -