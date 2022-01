MasterChef Italia: le anticipazioni dell’appuntamento di giovedì 13 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In onda su Sky Continua o meglio entra nel vivo la nuova edizione di MasterChef Italia. giovedì 13 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, gli aspiranti chef si sfidano ancora. I concorrenti proveranno ad affrontare nuove prove per dimostrare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di meritarsi un posto nel cooking show. La Mystery Box accompagnerà i concorrenti alla riscoperta delle radici più profonde e dei ricordi dell’infanzia. A fare da padrone ingredienti semplici, “poveri”. Cipolle, patate, pane e altri prodotti di scarto dovranno dare vita a un piatto in grado di sorprendere il palato dei tre giudici. Oltre alle abilità in cucina, infatti, l’ingrediente segreto per trionfare nella prova sarà l’emozione, scaturita dalle loro origini e dalle loro storie. L’Invention Test sarà ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In onda su Sky Continua o meglio entra nel vivo la nuova edizione di13, su Sky e in streaming su NOW, gli aspiranti chef si sfidano ancora. I concorrenti proveranno ad affrontare nuove prove per dimostrare ai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli di meritarsi un posto nel cooking show. La Mystery Box accompagnerà i concorrenti alla riscoperta delle radici più profonde e dei ricordi dell’infanzia. A fare da padrone ingredienti semplici, “poveri”. Cipolle, patate, pane e altri prodotti di scarto dovranno dare vita a un piatto in grado di sorprendere il palato dei tre giudici. Oltre alle abilità in cucina, infatti, l’ingrediente segreto per trionfare nella prova sarà l’emozione, scaturita dalle loro origini e dalle loro storie. L’Invention Test sarà ...

