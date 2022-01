Martedì 11 Gennaio 2022 – 393ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) seduta Ora inizio: 16:31 Il Presidente del Senato, in apertura di seduta, ha rivolto un pensiero commosso a David Sassoli, ricordandone, in particolare, l’attività giornalistica e l’azione svolta nel ruolo di Presidente del Parlamento europeo. L’Assemblea ha osservato un minuto di silenzio, al quale è seguito un lungo applauso. Hanno partecipato alla commemorazione i sen. Simona Malpezzi (PD), Laura Garavini (IV-PSI), La Russa (FdI), Loredana De Petris (Misto-LeU), Anna Maria Bernini (FIBP), Erica Rivolta (L-SP) e Di Nicola (M5S), i quali hanno sottolineato il tratto umano, lo stile, il profilo istituzionale di David Sassoli, che ha interpretato e promosso valori di integrazione e solidarietà europea. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha richiamato la visione di istituzioni europee più vicine ai cittadini in cui ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Ora inizio: 16:31 Il Presidente del Senato, in apertura di, ha rivolto un pensiero commosso a David Sassoli, ricordandone, in particolare, l’attività giornalistica e l’azione svolta nel ruolo di Presidente del Parlamento europeo. L’Assemblea ha osservato un minuto di silenzio, al quale è seguito un lungo applauso. Hanno partecipato alla commemorazione i sen. Simona Malpezzi (PD), Laura Garavini (IV-PSI), La Russa (FdI), Loredana De Petris (Misto-LeU), Anna Maria Bernini (FIBP), Erica Rivolta (L-SP) e Di Nicola (M5S), i quali hanno sottolineato il tratto umano, lo stile, il profilo istituzionale di David Sassoli, che ha interpretato e promosso valori di integrazione e solidarietà europea. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha richiamato la visione di istituzioni europee più vicine ai cittadini in cui ...

