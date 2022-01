Marito e moglie si ammalano di Covid: Elena muore in pochi giorni, Giancarlo si salva (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si erano infettati durante le vacanze di Natale e sono finiti entrambi in ospedale per il . Lui si è salvato, mentre lei è morta nel giro di pochi giorni, a causa di alcune patologie pregresse. Leggi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si erano infettati durante le vacanze di Natale e sono finiti entrambi in ospedale per il . Lui si èto, mentre lei è morta nel giro di, a causa di alcune patologie pregresse. Leggi ...

Advertising

MisterLex_it : #Divorzio, moglie del chirurgo famoso non conserva il cognome dell'ex marito. Il mantenimento del cognome maritale… - LeopardiMelissa : Già marito e moglie #luluemanuel con la speranza che fuori i parenti non metteranno bocca su di loro, xke io ancora… - ANavetto : Se veramente il marito spera di avere tutti i beni di #lilianaresinovich non è che eredita la pensione della moglie… - Etrurianews : Augusto Cori (78 anni) è deceduto ieri sera. La compagna di una vita, Maria Stella Bressi (71 anni) era venuta a ma… - PalermoToday : Stanza di casa trasformata in piantagione di cannabis, marito e moglie arrestati -