Maria Teresa Ruta tifa Katia Ricciarelli ed è delusa da Tommaso Zorzi | “La sua natura è quella”

La scorsa edizione del GF Vip è stata senza dubbio quella con più fanclub e personaggi che hanno dato vita a degli eserciti pronti a difenderli a colpi di hashtag e voti. Tra questi concorrenti c'era anche Maria Teresa Ruta, che con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando formava un bellissimo trio. Qualcosa però si è spezzato sul finale e adesso la conduttrice e il vincitore del GF non si sentono più. La Ruta intervistata da Chi ha rivelato di essere delusa da Tommaso. "Se ho ancora rapporti con i miei ex compagni del reality? Con le donne sì. Le sento quasi tutte, da Rosalinda Cannavò a Stefania Orlando. Gli uomini un po' meno. In particolare mi ha deluso Tommaso Zorzi. Pensi che avevamo partecipato alla ...

