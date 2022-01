Manila, Katia e Soleil sentono fortemente la mancanza di Alex Belli: perché? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non c’è, ma c’è sempre. Alex Belli nonostante abbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 molti mesi fa continua ad essere presente nel reality. Quando non interviene lui direttamente, sono le altre persone a tirarlo in ballo. Così com’è accaduto oggi quando Manila, Katia e Soleil si sono ritrovate in piscina a ricordarlo. Cos’hanno detto le concorrenti su Alex Belli? Il discorso tra le tre donne è stato subito tweettato da Alex Belli sul suo profilo. Manila Nazzaro ha esordito così: “Chiunque arriverà in finale si dovrà portare anche Alex dentro perché se lo merita. Anche se è uscito si merita la finale. Nel cuore sarà sempre con noi”. Le altre due concorrenti annuiscono e l’ex ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non c’è, ma c’è sempre.nonostante abbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 molti mesi fa continua ad essere presente nel reality. Quando non interviene lui direttamente, sono le altre persone a tirarlo in ballo. Così com’è accaduto oggi quandosi sono ritrovate in piscina a ricordarlo. Cos’hanno detto le concorrenti su? Il discorso tra le tre donne è stato subito tweettato dasul suo profilo.Nazzaro ha esordito così: “Chiunque arriverà in finale si dovrà portare anchedentrose lo merita. Anche se è uscito si merita la finale. Nel cuore sarà sempre con noi”. Le altre due concorrenti annuiscono e l’ex ...

barail_ : RT @BiagioLosacco: Manila:' Nathaly è eccessiva, non capisco cosa sta facendo il pubblico' Il pubblico semplicemente è stanco di vedere an… - Martha67068653 : Katia potresti parlare se tu da anziana con sani principi non avessi mai offeso ma di cosa parliamo e le ancelle le… - Pessiolino : RT @ilCassandro: Quanto è poraccia Manila che vuole preparare con Katia e Soleil uno sketch su Shining nel caso le venisse chiesto in punta… - ilCassandro : Quanto è poraccia Manila che vuole preparare con Katia e Soleil uno sketch su Shining nel caso le venisse chiesto i… - Sicily_03 : Comunque a Manila avranno offerto un cachet in più per difendere Katia in qualunque momento, in questo caso anche S… -