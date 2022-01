M5S | Diaco | proroga Albano | con Gualtieri nessuno mette bocca

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – “Il sindaco di Roma e della Città metropolitana, Robertohato l’utilizzo della discarica dirimessa in funzione dalla nostra amministrazione per ovviare all’inerzia sul Piano rifiuti regionale del suo compagno di partito Zingaretti.” “Solo che quando l’abbiamo aperta noi nell’estate 2021 si è scatenato il finimondo, adesso che invece ci pensarla fino al 15 luglio 2022, anzi le testate ‘di regime’ accolgono con favore l’iniziativa. Chissà, magari averrà anche concesso di attivare subito il gassificatore a Malagrotta senza ostacolo alcuno…”. Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente, Daniele ...

Advertising

BCooperlo : @daniele_diaco Cioè, la Raggi si è ricandidata ed è arrivata quarta (dopo Calenda). Il M5S aveva 29 consiglieri e m… - Lukid_23 : Ci dite, cortesemente, la posizione del #M5S romano su questa proposta del #PD? @virginiaraggi @daniele_diaco… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Diaco

RomaDailyNews

Così in una nota Daniele, consigliere capitolino dele vicepresidente della commissione Ambiente.Lo scrive su Facebook il consigliere capitolino dele vicepresidente della commissione Ambiente, DanieleRoma - "Una Capitale green e sostenibile non può e non deve dotarsi di un termovalorizzatore: non è assolutamente questa la strada da seguire. Sono metodi ...Roma - "Secondo il sindaco Gualtieri il piano emergenziale rifiuti è appena terminato e la raccolta va meglio: adesso è il momento degli impianti. Certo, ...