Lutto nel mondo dello sport | campione olimpico muore a 29 anni

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nella notte ildi Trinidad e Tobago Deon Lendore è morto in seguito ad un tragico incidente stradale. Atleta velocissimo e dedito allo, Deon Lendor aveva lasciato il segno a livello mondiale quando aveva solo 20. Gareggiando nella finale di 4×400 alle Olimpiadi di Londra, il corridore era riuscito a vincere insieme ai compagni la medaglia di bronzo. Dopo quel successo ha continuato ad allenarsi per partecipare ai mondiali e alle olimpiadi ed il suo impegno lo ha portato a rappresentare la sua nazionale, Trinidad e Tobago, anche a Rio 2016 e la scorsa estate a Tokyo 2020. A 29, Deon Lendor voleva continuare ad allenarsi per partecipare alle Olimpiadi del 2024 e magari portare a casa un’altra medaglia dopo quella conquistata ad inizi carriera. Per ...