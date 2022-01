Lutto improvviso nel mondo delle serie tv: famosa attrice morta a 34 anni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un Lutto improvviso ha colpito il mondo delle serie tv, con un’attrice famosa che ha perso la vita a soli 34 anni: scopriamo chi è. Un Lutto improvviso ha lasciato a bocca aperta il mondo delle serie tv, visto che questa notte è scomparsa Miranda Fryer. Per ora solamente la famiglia dell’attrice ha rilasciato un L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Unha colpito iltv, con un’che ha perso la vita a soli 34: scopriamo chi è. Unha lasciato a bocca aperta iltv, visto che questa notte è scomparsa Miranda Fryer. Per ora solamente la famiglia dell’ha rilasciato un L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

zazoomblog : Alberto Matano scosso dal lutto improvviso: “Che dispiacere” – FOTO - #Alberto #Matano #scosso #lutto - DavPoggi : RT @DavPoggi: Lutto in Comune, assessore muore a 52 anni Un malore improvviso domenica ha stroncato la vita di Mauro Salvemini. Il sindaco… - DavPoggi : Lutto in Comune, assessore muore a 52 anni Un malore improvviso domenica ha stroncato la vita di Mauro Salvemini.… - ReteVeneta : ROMANO D’EZZELINO | LUTTO NELLA PEDEMONTANA: MALORE IMPROVVISO, ADDIO ALL’ASSESSORE SALVEMINI - zazoomblog : Lutto in Rai è morta all’improvviso a Roma. L’addio di Eleonora Daniele sconvolge i fan - #Lutto #morta #all’impro… -