Lulù Selassié e la crisi per la mancata eliminazione di Katia Ricciarelli: la regia le chiude il microfono (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lulù Selassié ha avuto una crisi per la mancata eliminazione di Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip. Tuttavia, mentre si sfogava con un’altra concorrente, la regia le ha spento il microfono. Lulù Selassié, la crisi per la mancata eliminazione di Katia Ricciarelli È ormai da settimane che Lulù Selassié e Katia Ricciarelli sono ai ferri corti. Tra appellativi offensivi e offese razziste più o meno velate, tra le due concorrenti del GF Vip il clima è molto teso. Nell’ultima puntata, non c’è stata l’eliminazione della ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha avuto unaper ladidal Grande Fratello Vip. Tuttavia, mentre si sfogava con un’altra concorrente, lale ha spento il, laper ladiÈ ormai da settimane chesono ai ferri corti. Tra appellativi offensivi e offese razziste più o meno velate, tra le due concorrenti del GF Vip il clima è molto teso. Nell’ultima puntata, non c’è stata l’della ...

