Luca Argentero | il ritorno su Rai1 di Doc – nelle tue mani | si parlerà anche il Covid nelle nuove puntate

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giovedì 13 gennaio tornerà sula fiction Doc –tue, con protagonista. L’attesa è tanta per il pubblico, dal momento che la prima stagione ha ottenuto ottimi risultati. L’attore ha voluto dunque concedere qualche piccola anticipazione per spiegare cosa accadrà in questa nuova stagione, che promette di essere decisamente diversa dalla precedente. Si toccherà infatti un tema fortemente attuale, il, e si cercherà di mostrare cos’è accaduto in questi mesi negli ospedali. Doc –tue: il dottor Fanti didovrà prendere decisioni difficili Manca poco dunque aldella fiction medica Doc – ...

Sedici saranno gli episodi, che vedranno nuovamente come protagonistanei panni del primario Andrea Fanti . E proprio in abiti da scena, l'interprete torinese si è presentato per ...Tra cielo e terra, accarezzata dal respiro del lago Trasimeno, nel cuore dell'Umbria, si trova la casa dove abita. Un angolo di paradiso a Città della Pieve (Perugia) in cui il tempo sembra essersi fermato a un'era di bellezza immacolata e mozzafiato... Avete mai visto la casa di? L'...Giovedì 13 gennaio tornerà su Rai1 la fiction Doc – nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero. L’attesa è tanta per il pubblico, dal momento che la prima stagione ha ottenuto ottimi risultati. L ...Doc - Nelle tue mani 2, Andrea Fanti torna tra le corsie del Policlinico Ambrosiano, pronto a emozionarci con i nuovi episodi su Rai1.