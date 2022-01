Love is in the air, anticipazioni 13 gennaio: Eda e Serkan vivono insieme (Di mercoledì 12 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata giovedì 13 gennaio. Eda e Serkan vanno a vivere insieme, ma solo per un motivo. Kiraz sta conoscendo Serkan Bolat e la sua famiglia. La casa del suo papà le piace molto tra cavalli, grandi spazi all’aperto e i regali e le attenzioni della nonna Aydan. La madre di Serkan continua a mettere insieme prove per togliere l’affidamento della bambina a Eda, nonostante secondo il parere legale di Kemal non esistano margini per vincere in tribunale. Love is in the airChe la signora Aydan decida di giocare sporco per togliere Kiraz alle Yildiz? Ayfer e Melo fanno lo stesso raccogliendo testimonianze negative su Serkan. Erdem è stato chiamato in caffetteria per ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 12 gennaio 2022)is in the Air prossima puntata giovedì 13. Eda evanno a vivere, ma solo per un motivo. Kiraz sta conoscendoBolat e la sua famiglia. La casa del suo papà le piace molto tra cavalli, grandi spazi all’aperto e i regali e le attenzioni della nonna Aydan. La madre dicontinua a mettereprove per togliere l’affidamento della bambina a Eda, nonostante secondo il parere legale di Kemal non esistano margini per vincere in tribunale.is in the airChe la signora Aydan decida di giocare sporco per togliere Kiraz alle Yildiz? Ayfer e Melo fanno lo stesso raccogliendo testimonianze negative su. Erdem è stato chiamato in caffetteria per ...

