Long Covid | dentro la palestra di riabilitazione “Il virus mi ha aggredito ferocemente e da un anno e mezzo giro per ambulatori”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’elenco dei sintomi del cosiddettoè lungo e simile a quello dei sintomi dell’infezione. Passati oltre tre mesi dal contagio, persistono in alcune persone stanchezza, mal di testa, perdita di peso e afonia, sintomi fisici e respiratori, pesanti ripercussioni psicologiche. Eppure, non solo si è negativi ai tamponi, ma spesso da una prima analisi non si vedono danni “permanenti” a muscoli o tessuti. “Due anni fa, osservando la prima ondata della pandemia, con il picco di polmoniti interstiziali – spiega il direttore dellacardiologica dell’Asl 3 Piero Clavario – ci siamo attrezzati per provare a rispondere a un’emergenza che temevamo potesse avere ripercussioni peggiori sul lungo termine”. La buona notizia, dopo aver visto passare dalladi300 pazienti ...

... ricordando che 'i bambini non sono immuni dai rischi del coronavirus né dai problemi legati al'. Anche perché se è vero che la maggior parte delle infezioni contratte dai più piccoli non ...... come il Misc (una sindrome che porta il sistema immunitario a danneggiare i vasi sanguigni) e il(che porta affaticamento, astenia), queste si verificano dopo circa un mese. E sebbene ...L'allerta ormai è partita da diverse settimane ma, ora, i dati iniziano a far paura. Nella Penisola infatti, continuano a salire contagi e ricoveri tra i bambini per Covid."Al Pronto Soccorso l'incremento è fortissimo, la positività è aumentata fino al 70%" spiega Giuseppe Banderali, direttore dell'unità di Pediatria dell'ospedale milanese ...