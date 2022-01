L' Oms comanda? Meglio fare sempre l' esatto opposto | ecco perché la Dad alle superiori va abolita

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ormai va così da due anni: ogni volta che le lezioni scolastiche stanno per riprendere l'evento viene anticipato da un bombardamento di fosche profezie in stile Maya. "Sarà il caos", "chiuderemo tutti", "nessuno pensa ai bambini" etc. etc... E ormai da due anni alla fine si riparte senza drammi. Ieri è stato segnalato un 10% di assenti. Il che significa che nelle nostre classi non avviene nulla di particolarmente diverso da quanto capita nel resto del Paese. Certo, il Covid circola e l'Omicron sta dimostrando di essere ciò che gli analisti dicevano che fosse, ovvero uno dei virus più contagiosi mai studiati. Di conseguenza è chiaro che nelle prossime settimane anche trai banchi compariranno positivi a badilate. L'importante è comportarsi in maniera razionale: Mario Draghi ieri ha ribadito un concetto ovvio, fermare le lezioni in presenza non avrebbe senso, se poi il pomeriggio ...