Lombardia | “Distinguere ricoveri covid da positivi con patologie”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Lada venerdì 14 gennaio sarà pronta ada quelli di pazientiche sono in ospedale per altre. Lo comunica la direzione generale Welfare in una nota. Per il momento, in attesa di indicazioni chieste al ministero della Salute, il flusso dei dati sarà unico. I tassi di occupazione dei reparti di area non critica e delle terapie intensive costituiscono, con l’incidenza dei casi, parametri per definire l’eventuale passaggio di una regione dalla zona bianca alla zona gialla (attualmente occupata dalla), arancione o rossa. “Da venerdì 14 gennaio, Regionesarà in grado di, all’interno dei ‘...