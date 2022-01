Lo tsunami-Omicron fa crollare mezza Italia, brusco peggioramento: zona arancione, le 7 regioni quasi condannate (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'Italia si appresta a diventare quasi tutta arancione. Ben 7 regioni, infatti, rischiano il cambio colore. Al momento quelle in bilico sono soprattutto Piemonte e Calabria, ma da qui a giovedì, quando ci sarà il monitoraggio settimanale, potrebbe scattare anche per Liguria, Sicilia e Valle d'Aosta. E la prossima settimana - come anticipa La Stampa - potrebbe toccare pure a Lombardia e Veneto. "La direzione è sicuramente quella", ha dichiarato il governatore Attilio Fontana. Il presidente della Lombardia, però, avrebbe anche intenzione di giocarsi una carta fondamentale per evitare il passaggio in fascia arancione: non conteggiare tra i ricoveri Covid quelli di chi è positivo ma asintomatico e si trova in ospedale per altri motivi. Nel frattempo, alcuni esperti chiedono di rivedere il sistema di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'si appresta a diventaretutta. Ben 7, infatti, rischiano il cambio colore. Al momento quelle in bilico sono soprattutto Piemonte e Calabria, ma da qui a giovedì, quando ci sarà il monitoraggio settimanale, potrebbe scattare anche per Liguria, Sicilia e Valle d'Aosta. E la prossima settimana - come anticipa La Stampa - potrebbe toccare pure a Lombardia e Veneto. "La direzione è sicuramente quella", ha dichiarato il governatore Attilio Fontana. Il presidente della Lombardia, però, avrebbe anche intenzione di giocarsi una carta fondamentale per evitare il passaggio in fascia: non conteggiare tra i ricoveri Covid quelli di chi è positivo ma asintomatico e si trova in ospedale per altri motivi. Nel frattempo, alcuni esperti chiedono di rivedere il sistema di ...

