Lo strano caso dell’orologio di alcune auto Honda: ecco cosa è accaduto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ve lo ricordate il “millennium bug”? Ebbene, è avvenuto 21 anni dopo. E più precisamente sul computer di bordo (che termine antico, no? proprio come il baco del millennio) di alcune auto Honda e Acura (il top di gamma della casa automobilistica giapponese). cosa sarebbe dunque successo? Il 1 gennaio 2022 l’orologio del navigatore GPS di alcuni modelli della casa giapponese sono tornati indietro al 1 gennaio del 2002. Ancora nulla di ufficiale dalla Honda sui modelli specificatamente interessati dal bug ma dalle testimonianze di molti forum del settore quello che è stato definito il “bug Y2K22” riguarderebbe vetture uscite dalla casa madre tra il 2006 e il 2014 in Stati Uniti, Canada e Regno Unito. “Abbiamo avvisato del problema dell’orologio NAVI il nostro team di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ve lo ricordate il “millennium bug”? Ebbene, è avvenuto 21 anni dopo. E più precisamente sul computer di bordo (che termine antico, no? proprio come il baco del millennio) die Acura (il top di gamma della casamobilistica giapponese).sarebbe dunque successo? Il 1 gennaio 2022 l’orologio del navigatore GPS di alcuni modelli della casa giapponese sono tornati indietro al 1 gennaio del 2002. Ancora nulla di ufficiale dallasui modelli specificatamente interessati dal bug ma dalle testimonianze di molti forum del settore quello che è stato definito il “bug Y2K22” riguarderebbe vetture uscite dalla casa madre tra il 2006 e il 2014 in Stati Uniti, Canada e Regno Unito. “Abbiamo avvisato del problemaNAVI il nostro team di ...

