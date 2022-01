LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: le VNere in campo senza Teodosic (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti gli amici e le amiche di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse, match valido per la nona giornata della regular season dell’EuroCup 2021-2022. Le V Nere dopo la vittoria maturata in campionato nell’ultimo fine settimana, contro Reggio Emilia (81-90 in trasferta), tornano in campo in Europa, dove al momento detengono un record, nel Girone B, fatto di cinque vittorie e tre sconfitte. L’avversario per gli uomini di Scariolo è rappresentato dai francesi del Bourg-en-Bresse (2 vinte – 6 perse) sin qui: una formazione certamente alla portata di Belinelli e soci che, nel loro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti gli amici e le amiche di OA Sport! Benvenuti alladi-en-, match valido per la nona giornata della regular season dell’2021-. Le V Nere dopo la vittoria maturata in campionato nell’ultimo fine settimana, contro Reggio Emilia (81-90 in trasferta), tornano inin Europa, dove al momento detengono un record, nel Girone B, fatto di cinque vittorie e tre sconfitte. L’avversario per gli uomini di Scariolo è rappresentato dai francesi del-en-(2 vinte – 6 perse) sin qui: una formazione certamente alla portata di Belinelli e soci che, nel loro ...

Advertising

infoitsport : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 81-90, Serie A basket 2022 in DIRETTA: la Segafredo si impone alla Unipol Arena - infoitsport : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 71-80, Serie A basket 2022 in DIRETTA: +9 Segafredo a cinque minuti dal termine - infoitsport : LIVE – Reggio Emilia-Virtus Bologna, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : LIVE LBA - Buona Reggiana affondata dalla Virtus Bologna nella ripresa - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 81-90 Serie A basket 2022 in DIRETTA: la Segafredo si impone alla Unipol Arena -… -