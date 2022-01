LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 60-53, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: le V Nere rimontano e provano a scappare. C’è il quarto periodo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-54 Gli ultimi dieci minuti si aprono con un libero di Julien e un piazzato di Jaiteh. INIZIA IL quarto periodo. Una breve pausa. FINISCE IL TERZO quarto: Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 60-53. 60-53 Ci sono anche due liberi per Jaiteh. 58-53 Uuuuuuuuuuuuh Nico Mannioooooon da tre: sulla sirena! 55-53 Belinelli va in lunetta: 2/2. La Virtus sorpassa il Bourg-en-Bresse. 53-53 Tessitoriiiiii realizza: arrivano i punti del pari. 51-53 Esce alla grande dal timeout Bologna: canestri in fila di Jaiteh e Cordinier. V Nere ora a -2. Timeout Virtus Bologna a quattro dall’ultimo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-54 Gli ultimi dieci minuti si aprono con un libero di Julien e un piazzato di Jaiteh. INIZIA IL. Una breve pausa. FINISCE IL TERZO-en-60-53. 60-53 Ci sono anche due liberi per Jaiteh. 58-53 Uuuuuuuuuuuuh Nico Mannioooooon da tre: sulla sirena! 55-53 Belinelli va in lunetta: 2/2. Lasorpassa il-en-. 53-53 Tessitoriiiiii realizza: arrivano i punti del pari. 51-53 Esce alla grande dal timeout: canestri in fila di Jaiteh e Cordinier. Vora a -2. Timeouta quattro dall’ultimo ...

