LIVE – Virtus Bologna-Bourg en Bresse 47-53, Eurocup 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Virtus Segafredo Bologna-Mincidelice JL Bourg en Bresse, sfida valida per la nona giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Dopo la netta sconfitta contro Gran Canaria, gli uomini di Scariolo proveranno il riscatto contro la formazione francese, nonostante l’assenza forzata di Teodosic dopo il recente infortunio, fortunatamente non troppo grave. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 12 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Eurocup 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA Eurocup ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Latestuale diSegafredo-Mincidelice JLen, sfida valida per la nona giornata del gruppo B didi. Dopo la netta sconfitta contro Gran Canaria, gli uomini di Scariolo proveranno il riscatto contro la formazione francese, nonostante l’assenza forzata di Teodosic dopo il recente infortunio, fortunatamente non troppo grave. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 12 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA...

